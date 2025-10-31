الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسر إدريس: إنجاز منتخب الناشئين لكرة اليد دليل على قوة الرياضة المصرية

ياسر إدريس، فيتو
ياسر إدريس، فيتو

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، عن خالص تهانيه لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد، بعد فوزه التاريخي على منتخب إسبانيا والتأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

وقال إدريس إن ما حققه منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز تاريخي يكتب بحروف من ذهب، ويعكس العمل المميز الذي تقوم به المنظومة الرياضية المصرية في جميع الألعاب، بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون أمام منتخب إسبانيا، أحد أقوى منتخبات العالم، يثبت أن أبناء مصر قادرون على تحقيق الإنجازات في كل المراحل السنية؛ كما أنهم أبدعوا منذ انطلاق البطولة بتحقيق الانتصارات المتتالية على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب ثم إسبانيا.. وأبدى المهندس ياسر إدريس ثقته بمواصلة منتخب اليد عروضه القوية في المباراة النهائية أمام ألمانيا وإسعاد الشعب المصري بلقب عالمي جديد.

ووجه المهندس ياسر إدريس التحية للجهاز الفني والإداري لمنتخب اليد للناشئين ومجلس إدارة الاتحاد المصري لليد برئاسة كابتن خالد فتحي متمنيا لهم التوفيق في التتويج باللقب ورفع علم مصر خفاقا بين الدول المنافسة.

وسطر منتخب مصر للناشئين 2008 لكرة اليد بقيادة مدربه عماد إبراهيم اسمه بأحرف من ذهب بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب  خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

فاز المنتخب المصري على إسبانيا بنتيجة 31/28 في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة ليتأهل إلى نهائي البطولة ويستعد لمواجهة ألمانيا.

وواصل منتخبنا عروضه المميزة للغاية بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ببطولة العالم وسط أداء أسطوري من لاعبي الفراعنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد الدولي لألعاب الماء منتخب مصر للناشئين أشرف صبحي

مواد متعلقة

ياسر إدريس يكرم ليلى محمد بطلة الإرادة

ياسر إدريس يمنح رئيس الاتحاد الدولي للهوكي القلادة الأولمبية

ياسر إدريس: الوثيقة الشاملة بقمة شرم الشيخ انتصار جديد لمصر

ياسر إدريس تعليقا على عموميات الأندية: بلا أزمات وميلاد قوي لقانون الرياضة

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ارتفاع 13 جنيها في الكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"

جولات تفقدية على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

وفاة الكاتب والشاعر اللبناني إسكندر حبش عن عمر ناهز 62 عاما

قرار من النيابة ضد البلوجر مهرة بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية