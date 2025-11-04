الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال يفجر منزلا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يفجِّر
جيش الاحتلال يفجِّر منزلًا في بلدة ميس الجبل، فيتو

قالت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر منزلًا في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل الحدودية اللبنانية.

وأظهرت صور تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، كتلة من اللهب جراء تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة ميس الجبل الحدودية مع إسرائيل.
 

وقال الجيش الاحتلال الإثنين، إنه قضى في منطقة النبطية على محمد علي حديد، واصفًا إياه بأنه "قيادي في قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.

وأضاف في بيان أن المستهدف "واصل خلال الفترة الأخيرة محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله".

وأوضح أنه قضى في عيتا الشعب على عنصر آخر في حزب الله "تم رصده وهو يهم بمحاولات جمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع في المنطقة".
 

واستنفر الجيش اللبناني، الأحد، قواته في بلدة "ميس الجبل" بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، عقب تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية، أن "جيش الاحتلال استنفر قواته داخل الأراضي المحتلة مقابل حي كروم المراح شرق ميس الجبل، ما دفع الجيش اللبناني إلى الاستنفار ونشر آلياته وجنوده في المكان لبعض الوقت، إلى أن انسحب الجيش الإسرائيلي".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس الماضي، للمرة الأولى، أوامر للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية، بحسب بيان للرئاسة.
وجاءت توجيهات عون بعد أن توغلت قوة إسرائيلية إلى جنوب لبنان وقتلت موظفا داخل مبنى بلدية بليدا، في عدوان وصف بأنه "غير مسبوق" منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل.

ومنذ أسابيع، تصاعدت حدة التوتر في جنوب لبنان، حيث كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

