حفل زفاف داخل مغارة جعيتا يثير جدلا في لبنان و"السياحة" تصدر بيانا عاجلا (فيديو)

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل زفاف أقيم في مغارة جعيتا اللبنانية التي كانت مرشحة للدخول إلى لائحة عجائب الدنيا السبع، ما أثار جدلا كبيرا.

وفي الفيديو يظهر عدد كبير من الأشخاص مجتمعين داخل المرفق العام الذي يخضع لإشراف وزارة السياحة، وقد دخلوا المغارة بالقوارب، فيما صدحت الآلات الموسيقية، والتصفيق، والرقص.

https://x.com/MohammedDimashk/status/1985444804298183098?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985444804298183098%7Ctwgr%5E056752b86a143b1402cdd8ce6b35709e4f727c33%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1727136-D984D8A8D986D8A7D986-D8ADD981D984-D8B2D981D8A7D981-D8AFD8A7D8AED984-D985D8BAD8A7D8B1D8A9-D8ACD8B9D98AD8AAD8A7-D98AD8ABD98AD8B1-D8ACD8AFD984D8A7-D988D988D8B2D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8ADD8A9-D8AAD988D8B6D8AD%2F

وبحسب الخبراء فإن هذا الحفل لم يراع معيارين أساسيين لحماية المغارة أولا الأصوات المرتفعة التي تؤثر على الموقع الحساس، ثانيا الازدحام وعدد الأشخاص المفترض تواجدهم في الوقت نفسه في داخل المغارة والمدة التي تواجدوا فيها.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "عرفتوا ان الدولة المحترمة سمحت لناس (من الطبقة المخملية) تعمل عرسهم جوا مغارة جعيتا، مع موسيقى صاخبة وتصوير وفلاش وعدد كبير من الناس.. ونحنا إذا فتنا بعملونا ارهابيين اذا صورنا صورة.. خيي شو دين سما هالتناقضات بكل شي".

وكتب آخر: "إذا دخل سائح على مغارة جعيتا أول شي بقولولو ممنوع التصوير كي لا يؤثر الضوء القوي على تكوين المغارة بس هون بل حفل لعنو إم المغارة من بعلبك لمغارة الفقمة لجعيتا رح يضل يعطيكم العافية معاليك وسعادتك ودولتك وفخامتك لمهم ايلي صعب بخير".

https://x.com/Georges70927158/status/1985487461229658219?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985487461229658219%7Ctwgr%5E056752b86a143b1402cdd8ce6b35709e4f727c33%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1727136-D984D8A8D986D8A7D986-D8ADD981D984-D8B2D981D8A7D981-D8AFD8A7D8AED984-D985D8BAD8A7D8B1D8A9-D8ACD8B9D98AD8AAD8A7-D98AD8ABD98AD8B1-D8ACD8AFD984D8A7-D988D988D8B2D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8ADD8A9-D8AAD988D8B6D8AD%2F

ووسط الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى وزارة السياحة، أصدرت الأخيرة بيانا أوضحت فيه أنها وقعت عقدا بالتراضي مع بلدية جعيتا يخول للأخيرة إدارة المرفق مؤقتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهر من الإقفال القسري.

وأضافت الوزارة أن رئيس البلدية طرح شفهيا أمام وزيرة السياحة لورا الخازن لحود فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدم تفاصيل كاملة عن طبيعة النشاط ومضمونه، وأكدت الوزيرة حينها أن أي نشاط من هذا النوع يستوجب تقديم طلب خطي رسمي من البلدية إلى الوزارة.

https://x.com/ranasalma3/status/1985440455342080019?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985440455342080019%7Ctwgr%5E056752b86a143b1402cdd8ce6b35709e4f727c33%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1727136-D984D8A8D986D8A7D986-D8ADD981D984-D8B2D981D8A7D981-D8AFD8A7D8AED984-D985D8BAD8A7D8B1D8A9-D8ACD8B9D98AD8AAD8A7-D98AD8ABD98AD8B1-D8ACD8AFD984D8A7-D988D988D8B2D8A7D8B1D8A9-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8ADD8A9-D8AAD988D8B6D8AD%2F

وأشارت الوزارة إلى أن البلدية سمحت رغم ذلك بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو الإفصاح عن العائدات المالية الخاصة بالحدث.

وأعلنت أنها ستوجه إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي تحدد فيه المخالفات المرتكبة، مؤكدة أنها تتحمل كامل مسئولياتها في الإشراف على إدارة وتشغيل مغارة جعيتا، حرصا على عدم إلحاق أي ضرر بهذا المعلم السياحي الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.