مرشح للنواب بسوهاج يستخدم سيارة تسلا في دعايته الانتخابية، والنشطاء: يكونش إيلون ماسك؟! (فيديو)

انتخابات مجلس النواب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مرشحين مجلس النواب في محافظة سوهاج، وهو يسير بسيارة "تسلا" في القرى بالمحافظة لعمل دعاية انتخابية له.

دعاية انتخابية بسيارة تسلا في سوهاج

ويظهر في الفيديو العديد من الأطفال الذين يحيطون بالسيارة، وبعضهم يركب على ظهر الـسيارة "تسلا" أثناء سير المرشح البرلماني بسيارته، لعمل دعاية انتخابية بمساعدة الأطفال، في دار السلام بمحافظة سوهاج.



ظهور المرشح البرلماني في سوهاج بسيارة "تسلا" أثناء قيامه بعمل الدعاية الانتخابية له، وبمساعدة الأطفال الذين أحاط بعضهم بالسيارة، وبعضهم يركب على ظهر السيارة، وقيام الأطفال بمساعدة المرشح والهتاف له، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

علق البلوجر شعبان عبد الرحيم قائلًا: "مرشح لمجلس النواب في دار السلام سوهاج يلاعب الأطفال بسيارة تسلا".

وقال البلوجر عادل صابر: "مرشح برلماني في سوهاج يظهر بـسيارة "تسلا سايبر تراك"، التي يبلغ سعرها 8 ملايين جنيه مصري أو أكثر، خلال جولته الانتخابية… مشهد مثير للجدل، وخاصة أن السيارة تسير في طرق غير معبدة في القرى، ويركب فوقها أطفال يمكن أن تتعرض لتلفيات قد تكلفه ملايين، وهو يسير وسط مجتمع فقير، فهل هذا نوع من التفاخر والتعالي؟!، أم لقطة ذكية لجذب الأنظار؟! أم خطوة منفصلة عن نبض الشارع؟!.. الأمر يحتاج لبحث".

مرشح سوهاج.. “يكونش أيلون ماسك”؟!

أما البلوجر ياسر أبو علي، فقال: "المرشح يتفاخر من أولها.. دخل الانتخابات البرلمانية بسيارة تسلا، تسير وسط مجتمع فقير.. أمر غريب".

مرشح برلماني يستخدم سيارة تسلا للدعاية الانتخابية، فيتو

وعلق البلوجر محمد يوسف العشري، قائلًا: "مرشح يتجول داخل بلده بسيارة تسلا ثمنها أكثر من 8 مليون جنيه.. مش فاهم الناس دي عايزة تدخل مجلس الشعب ليه، طالما معه ما يشتري به سيارة تسلا.. احنا غلابة أوي فعلًا.. الناس دي هتموت نفسها علشان تخدمنا...".

وقال البلوجر أحمد بدوي حمد الله: "مرشح مجلس النواب في سوهاج بيعمل دعاية بسيارة تسلا".

وعلق صديق محمود قائلًا: "فرَّح الأطفال بعربية حلوة!... يكونش أيلون ماسك"؟!



