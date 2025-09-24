توافد نواب دوائر الصعيد الجدد لاستخراج كارنيهات مجلس الشيوخ

انطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وبدأ الأعضاء الجدد في التوافد على مقر مجلس الشيوخ ضمن حفل الاستقبال لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة.

محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.

الأمين العام لمجلس الشيوخ

وحرص المستشار الأمين العام، على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، والتي عكست أجواءً من الود والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية لمسيرتهم البرلمانية الجديدة تحت قبة المجلس.

كما وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول من حفل الاستقبال وتسليم البطاقات، مثمنين الجهود المبذولة والأداء المشرف الذي أسهم في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المجلس.

فعاليات حفل الاستقبال

وتتواصل فعاليات حفل الاستقبال حتى مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

