الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

توافد نواب دوائر الصعيد الجدد لاستخراج كارنيهات مجلس الشيوخ

استقبال أعضاء مجلس
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ، فيتو

انطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وبدأ الأعضاء الجدد في التوافد على مقر مجلس الشيوخ ضمن حفل الاستقبال لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة.

محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

1000143129
1000143129
1000143130
1000143130
1000143131
1000143131
1000143113
1000143113
1000143119
1000143119

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.

الأمين العام لمجلس الشيوخ 

وحرص المستشار الأمين العام، على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، والتي عكست أجواءً من الود والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية لمسيرتهم البرلمانية الجديدة تحت قبة المجلس.

كما وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول من حفل الاستقبال وتسليم البطاقات، مثمنين الجهود المبذولة والأداء المشرف الذي أسهم في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المجلس.

فعاليات حفل الاستقبال 

وتتواصل فعاليات حفل الاستقبال حتى مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمانة العامة الامين العام لمجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني بطاقات العضوية محمود إسماعيل عتمان

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يواصل اليوم استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية

86 عضوا بمجلس الشيوخ يستخرجون كارنيه العضوية، تعرف علي أبرز أولوياتهم

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads