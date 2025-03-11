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اقتصاد

سقوط مدو لسهم تسلا المملوكة لـ ماسك، وترامب يدعمه بشراء سيارة ويهاجم المقاطعين

ماسك
ماسك

تكبدت أسهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية والمملوكة لإيلون ماسك، خسائر فادحة في ختام جلسة أمس الإثنين بأكثر من 15 بالمئة، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.

ترامب يدعم ماسك بشراء سيارة "تسلا"


ودعما لماسك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشتري سيارة "تسلا جديدة " كـ"دليل على الثقة والدعم" لإيلون ماسك، الذي يقود جهودا لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
 

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ماسك يخاطر بكل شيء من أجل مساعدة أمتنا، وهو يقوم بعمل رائع!"، متهما "المتطرفين اليساريين المجانين" بمحاولة "مقاطعة تسلا بشكل غير قانوني وتواطئي، وهي واحدة من أعظم شركات صناعة السيارات في العالم".

وكان رئيس تسلا، إيلون ماسك، قد أصبح مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. 

وبعد فوز ترامب، شهد سهم تسلا ارتفاعا كبيرا، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر، عندما وصلت قيمته إلى ضعف ما كان عليه يوم الانتخابات في أوائل نوفمبر، ومع ذلك، بدأ السعر في الانخفاض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة.

وحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، رغم أن نجاح تسلا في هذه المجالات لا يزال غير مؤكد.

ولا تزال الشركة تتمتع بتقييمات سوقية مرتفعة مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية. ففي منتصف ديسمبر، وصلت القيمة السوقية لتسلا إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار، حيث تم تداول السهم عند حوالي 480 دولارا. لكن بحلول الإثنين، تراجع سعر السهم إلى نحو 222 دولارا، مما خفض القيمة السوقية لتسلا إلى حوالي 715 مليار دولار، مما يعني أن الشركة قد خسرت 785 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من 3 أشهر.

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شركة تسلا صناعة السيارات الكهربائية دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية رئيس تسلا

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