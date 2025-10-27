اختيار 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب في هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن فوز ثلاثة من أعضائها في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقدمت التنسيقية التهنئة للنواب أميرة صابر، وسامح السادات، وأحمد سيد أحمد عبد اللطيف، أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمناسبة انتخابهم في مواقع قيادية داخل اللجان النوعية بالمجلس.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، وكيلًا للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما فازت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمنصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

فيما تم انتخاب النائب أحمد سيد أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية عن حزب العدل، أمينًا للسر بلجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن فخرها بما يحققه أعضاؤها من نجاحات في العمل البرلماني، مؤكدة أن فوز عدد من أعضائها في هيئات مكاتب اللجان النوعية يعكس ثقة زملائهم من أعضاء المجلس في كفاءتهم وخبراتهم التشريعية والسياسية.

وأكدت التنسيقية استمرارها في دعم وتمكين الشباب داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أن تلك النتائج تعكس فاعلية تجربة التنسيقية كنموذج وطني يجمع مختلف التيارات السياسية في عمل مشترك لخدمة الدولة المصرية.

