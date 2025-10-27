الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اختيار 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب في هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

نواب التنسيقية،فيتو
نواب التنسيقية،فيتو

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن فوز ثلاثة من أعضائها في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقدمت التنسيقية التهنئة للنواب أميرة صابر، وسامح السادات، وأحمد سيد أحمد عبد اللطيف، أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمناسبة انتخابهم في مواقع قيادية داخل اللجان النوعية بالمجلس.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، وكيلًا للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما فازت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمنصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

فيما تم انتخاب النائب أحمد سيد أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية عن حزب العدل، أمينًا للسر بلجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن فخرها بما يحققه أعضاؤها من نجاحات في العمل البرلماني، مؤكدة أن فوز عدد من أعضائها في هيئات مكاتب اللجان النوعية يعكس ثقة زملائهم من أعضاء المجلس في كفاءتهم وخبراتهم التشريعية والسياسية.

وأكدت التنسيقية استمرارها في دعم وتمكين الشباب داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أن تلك النتائج تعكس فاعلية تجربة التنسيقية كنموذج وطني يجمع مختلف التيارات السياسية في عمل مشترك لخدمة الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيقية شباب الأحزاب نواب التنسيقية لبجان التنسيقية صالون التنسيقية مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

التنسيقية: اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة انتصار لإرادة السلام

التنسيقية تهنئ أعضاءها الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر

غرفة عمليات التنسيقية تواصل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تنسيقية شباب الأحزاب تصدر 20 تقريرًا دوريًا حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

أزمة جديدة في الجبلاية بعد نشر خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك

الخطيب يتابع أزمة إضراب عمال الأهلي ويطالب بإيجاد حلول سريعة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية