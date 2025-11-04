الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المخدرات في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بكون 3 أشخاص فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.


القبض على المتهمين بواقعة فيديو تعاطى المخدرات بالمطرية

وبالفحص تمكن رجال الأمن  من تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (3 من جامعى القمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتي قسمى شرطة المطرية وعين شمس.
وبمواجهتهم أقروا بكونهم من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح المطرية تعاطي المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة عين شمس أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في الإسكندرية

ضبط مواد مخدرة وأسلحة بـ 102 مليون جنيه ومصرع عنصر إجرامي بعدة محافظات

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية