المتحف المصري الكبير، إقبال جماهيري في أول أيام التشغيل وهذا التمثال يخطف الأنظار (فيديو وصور)

يشهد المتحف المصري الكبير إقبالا كبيرا من الزائرين، أول أيام التشغيل، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف رسميا بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك وقادة العديد من دول العالم.

تمثال الملك رمسيس الثاني

وجذب تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالبهو الرئيسي للمتحف أنظار الزائرين، حيث حرص العديد من الوفود السياحية والزائرين على التقاط الصور التذكارية بجوار التمثال.

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر موعدا لدخول الزائرين لقاعات المتحف المصري الكبير بما فيها قاعتي الملك توت عنخ آمون وذلك تزامنا مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي في البر الغربي بالأقصر عام 1922.

افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير



رحلة الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وصمم المتحف بشكل فريد ليأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن، حيث تبدأ رحلة الزائرين من البوابة الرئيسية بالمتحف المصري الكبير تستقبله فيها المسلة المعلقة وهى الأولى من نوعها فى العالم، وتعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني والتي تم نقلها إلى المتحف من مدينة صان الحجر بالشرقية ويبلغ طولها حوالى ١٦مترًا وتزن ١١٠ أطنان بالقاعدة الأثرية، حيث تقرر عرض المسلة بطريقة مبتكرة فوق قاعدة زجاجية شفافة، تسمح للزائر بالسير أسفلها ورؤية نقوشها الملكية، فلأول مرة يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثانى المحفور أسفلها والذي أخفاه الملك إلى ما يقرب من ٣٥٠٠ عام.

ومع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، يجد تمثال الملك رمسيس الثانى في استقباله بالبهو الرئيسى للمتحف، ويبلغ وزن التمثال الضخم نحو 83 طنًا وارتفاعه أكثر من 11 مترًا.



دخول الزائرين للبهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير

وبعد دخول الزائر للبهو الرئيسي للمتحف يصعد الزائر في رحلة عبر الزمن إلي الدرج العظيم والذي يتفرد بها المتحف المصرى الكبير ويمتد لـ 64 مترًا، ويعرض 72 قطعة أثرية كبيرة الحجم تمثل ملوك وملكات وأعمدة معابد فرعونية، بعضها لم يعرض من قبل للجمهور، وتم اختيارها لتكون شاهدة على أهم لحظات التاريخ المصري القديم، منذ عصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى والرومانى.

ومن أبرز القطع التي يعرضها الدرج العظيم، تماثيل الملك تحتمس الثالث، والملكة حتشبسوت، والملك أمنحتب الثالث، إلى جانب تماثيل ضخمة لآلهة مصرية مثل حتحور وبتاح.

كما تتوزع على جانبيه أجزاء معمارية من معابد قديمة، بينها أعمدة كاملة وقواعد حجرية منحوتة بدقة، لتجعل الزائر يشعر وكأنه يصعد بين جدران معبد فرعونى أعيد بناؤه فى قلب المتحف.

الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

وفور صعود الزائر إلي نهاية الدرج العظيم والذي يمتد لما يقرب من 6 أدوار، تنقسم قاعات العرض إلي اتجاهين الأول علي اليمين لزيارة قاعات الملك توت عنخ آمون، ويسارا لزيارة قاعات العرض، وهي 3 قاعات رئيسية تتفرع إلى 12 قاعة داخلية تقدم قصصا للتاريخ المصري منذ نشأته وحتى نهاية العصور القديمة.

وتعرض قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير والتي تصل مساحتها 18 ألف متر مربع، ما يزيد على 14 ألف قطعة أثرية وتتوزع بين تماثيل كاملة ونقوش حجرية وقطع معمارية ضخمة وأدوات الحياة اليومية.

فيما يعرض المتحف في الجزء الأيمن قاعتي توت عنخ آمون واللتين يعرضان المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك الشاب لأول مرة في التاريخ بإجمالي أكثر من 5300 قطعة أثرية.

