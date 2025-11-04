أرقام مواجهات باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ قبل مباراة الليلة

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أرقام مواجهات باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، تقابل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في 15 مباراة بواقع 14 لقاء في دوري الأبطال ومباراة في كأس العالم للأندية.

ونجح بايرن ميونخ في الفوز في 8 مباريات فيما فاز باريس سان جيرمان في 7 مباريات دون الخروج بنتيجة التعادل.

وأحرز بايرن ميونخ 19 هدفا في شباك الفريق الفرنسي، فيما أحرز باريس سان جيرمان 17 هدفا في شباك العملاق البافاري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ



تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع بايرن ميونخ، برصيد 9 نقاط مع فارق الأهداف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.