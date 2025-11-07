‎دفء الشتاء في فنجان.. المصريون يواجهون أمراض البرد بالأعشاب الطبيعية.. الطب الطبيعي يقضي على ارتفاع الأسعار (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مع دخول فصل الشتاء، يعود المصريون إلى تراثهم الغني في استخدام الأعشاب الدافئة لمواجهة برودة الطقس وتقوية المناعة، خاصةً في ظل انتشار نزلات البرد والإنفلونزا ورغم ارتفاع الأسعار، لا تزال تلك المشروبات تمثل ركيزة أساسية في البيوت المصرية، لما لها من فوائد علاجية تعود لقرون من الخبرة الشعبية.

الحلبة – غذاء كامل للمناعة والهضم

تُعد الحلبة من أشهر المشروبات الشتوية، وتشتهر بدورها في تقوية المناعة وتحسين الهضم وفتح الشهية ورفع مستوى الطاقة، ويبلغ سعر الكيلو ٦٠ جنيهًا، مما يجعلها من أكثر الأعشاب الاقتصادية والمحبوبة.

الينسون البلدي والينسون النجمة – صديق الجهاز التنفسي

الينسون البلدي معروف بقدرته على تهدئة السعال وتخفيف ضيق التنفس وتقليل التوتر العصبي، ويبلغ سعر الكيلو ١٥٠ جنيهًا.

أما الينسون النجمة الأكثر فاعلية وتركزًا فيبلغ سعره ٥٠٠ جنيه للكيلو، ويُستخدم كثيرًا لعلاج الالتهابات وتهدئة الصدر وتحسين النوم.

الزنجبيل – ملك التدفئة وتنشيط الدورة الدموية

الزنجبيل من أهم مشروبات الشتاء لما يمنحه من دفء سريع للجسم وقدرته على مقاومة البرد والالتهابات وتحسين الهضم وتخفيف آلام المفاصل، ويبلغ سعر الكيلو ٢٥٠ جنيهًا.

الكراوية – مهدئ قوي للمعدة

تشتهر الكراوية بدورها في تخفيف الانتفاخات والمغص خصوصًا للأطفال وتنشيط عملية الهضم، ويبلغ سعر الكيلو ١٠٠ جنيه.

حبة البركة – مناعة طبيعية

تعد حبة البركة من أقوى المواد الطبيعية في تعزيز المناعة وتنظيف الجهاز التنفسي ومقاومة الالتهابات، ويبلغ سعر الكيلو ١٧٠ جنيهًا.

النعناع وورق الجوافة – راحة للصدر والمعدة

النعناع الجاف يُستخدم لتهدئة المعدة وتخفيف الغازات وتهدئة الأعصاب، وسعره ١٤٠ جنيهًا للكيلو.

أما ورق الجوافة فيُعد من أهم الأعشاب لعلاج السعال وطرد البلغم وتقوية الشعب الهوائية، ويبلغ سعره ٤٠ جنيهًا فقط، ليبقى خيارًا شعبيًا فعالًا ورخيصًا.

الكركديه والمرمرية – أعشاب للهدوء والدورة الدموية

الكركديه الساخن يساعد على تحسين الدورة الدموية وتهدئة الأعصاب وله طعم مميز، وسعر الكيلو ٢٢٠ جنيهًا.

المرمرية تُستخدم لتحسين الهضم وتهدئة الجهاز العصبي وعلاج المغص، ويبلغ سعرها ٢٠٠ جنيه للكيلو.

السحلب – مشروب الطاقة والدفء

السحلب من أساسيات الشتاء، يغذي الجسم ويمده بالطاقة ويمنح الشعور بالشبع، ويبلغ سعر الكيلو ١٠٠ جنيه.

القرفة – رفيق الحرق ومضاد الالتهاب

القرفة السيجار تساعد على تحسين الدورة الدموية وحرق الدهون وخفض مستويات السكر، ويبلغ سعر الكيلو ٣٠٠ جنيه.

الحبهان والقهوة الحصا – فخامة الشتاء

الحبهان الأمريكي يعتبر من أغلى أنواع التوابل وأكثرها فائدة في دعم المناعة وتنشيط الهضم، وسعر الكيلو يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه، ما يجعله الأغلى في سوق الأعشاب.

أما القهوة الحصا فتستخدم في تحسين الهضم ورفع طاقة الجسم، وسعرها ٤٥٠ جنيهًا للكيلو.

الخروب والدوم – مشروبات طبيعية غنية

الخروب القبرصي السليم بسعر ٢٣٠ جنيهًا، والخروب المجروش ٨٠ جنيهًا، وكلاهما يساعد في تحسين الهضم وتوازن نسبة السكر في الدم وترطيب الجسم.

الدوم بسعر ١٠٠ جنيه، ويمتاز بقدرته على خفض ضغط الدم وتقوية الأوعية الدموية.

الكاكاو – نكهة الشتاء الدافئة

الكاكاو للشرب يمنح طاقة ويحسّن المزاج ويبلغ سعره ١٥٠ جنيهًا، بينما يصل سعر الكاكاو الفاخر الخام المخصص للحلويات إلى ٥٠٠ جنيه للكيلو، ويُعتبر من أكثر المنتجات استخدامًا في وصفات الشتاء.

زيادة الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء

يوضح عمران أحد تجار العطارة بمنطقة رمسيس وسط البلد أنه مع اقتراب موسم الشتاء تزداد اسعار مشروبات الشتاء بنسبة ٧٪؜ تقريبا وخاصة المشروبات والاعشاب المستوردة وقد تصل الزيادة لأكثر من ذلك بسبب زيادة الطلب عليها كما تزداد ايضا اسعار المشروبات المحلية.

