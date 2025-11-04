الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
بعثة الزمالك تصل إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري

بعثة الزمالك، فيتو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

وصول بعثة الزمالك

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم،  أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى أبو ظبي عبر الحافلة، وفق البروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبو ظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الجريدة الرسمية