قبل عرضها أمام الجمهور، أول صور لمركب خوفو من مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير

تفتح وزارة السياحة والآثار، أبواب الزيارة أمام الزائرين بكافة قاعات المتحف المصري الكبير بما فيها قاعتا توت عنخ آمون لأول مرة غدا الثلاثاء، وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف بشكل رسمي.

متحف مراكب خوفو

وحصلت «فيتو» علي صور حصرية لمتحف مراكب الملك خوفو الموجود بجوار المتحف المصري الكبير، والذي يعرض مركب خوفو الأولي والتي تم نقلها من مقرها القديم بجوار الأهرامات إلي مقرها الحالي الجديد في مبني مصمم بجوار المتحف المصري الكبير، وذلك بنفس تفاصيل مقرها القديم علي أن يتم نقل مركب خوفو الثانية خلال الفترات القادمة.



أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للزائرين اعتبارا من غد الثلاثاء.

وتكون مواعيد الدخول طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً ويمكن للمواطنين حجز تذاكر الزيارة من هنا.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وتشمل:

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

الأطفال دون سن السادسة.

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

المرشدون السياحيون المصريون.

المحاربون القدامى المصريون.

أفراد أسر الشهداء المصريين.

موظفو وزارة السياحة والآثار.

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغون: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1200 جنيه.

الطلاب: 600 جنيه.

الأطفال: 600 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 600 جنيه.

الطلاب: 300 جنيه.

الأطفال: 300 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

للمصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.

الطلاب: 175 جنيهًا.

كبار السن: 175 جنيهًا.

للعرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.

الطلاب: 980 جنيهًا.

كبار السن: 980 جنيهًا.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.

الطلاب: 500 جنيه.

كبار السن: 500 جنيه.

