السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي غدا

مناسك الحج
مناسك الحج

تعلن وزارة السياحة والآثار، غدا الثلاثاء، نتيجة القرعة الإلكترونية لـ الحج السياحي للموسم القادم 1447هـ/ 2026.

اعتماد ضوابط الحج السياحي 

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي، تحديد 30 ألفا و500 تأشيرة للحج السياحي بالموسم الجاري، وذلك بمعدل:

 -5 آلاف و700 تأشيرة لبرامج الحج السياحي للمستوى البري.

-17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحى الاقتصادى طيران.

-7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحى 5 نجوم.

وتضمنت الضوابط:

-تحديد أسعار برامج الحج السياحي وتبدأ من 220 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي المستوى البري والتي سيقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مناطق العزيزية والزاهر والنزهة.

- تصل أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري “موسم كامل” بفنادق مكة المكة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 240 ألف جنيه.

-تصل إلى 250 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوي البري موسم كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا، وذلك بإجمالي 7500 تأشيرة حج. 

أسعار برامج الحج السياحي

وقررت اللجنة العليا للحج والعمرة تخصيص 17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحي الاقتصادي طيران.

وتصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (أ) موسك كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا إلى 285 ألف جنيه.

فيما تصل أسعار الحج السياحي اقتصادي طيران (ب) موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 إلى 2000 متر بسعر 265 ألف جنيه.

كما تصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (ج) تسكين في المناطق المعتاد عليها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه. 

أسعار برامج الحج السياحى 5 نجوم 

كما قررت اللجنة تخصيص 7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحي 5 نجوم.

وتصل أسعار البرامج إلى 645 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم « كدانة» صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا، والذي سيقيم فيه الحجاج في عمائر سكنية في مشعر منى،  إلى 560 ألف جنيه للبرامج 5 نجوم (أ) صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا.

وتصل أسعار برامج الحج السياحى 5 نجوم (ب) صف ثاني مباشر على الحرم من 250 إلى 1250 مترا، حيث أكدت اللجنة أن كافة الأسعار السابقة لا تشمل أسعار تذاكر العبارات بالنسبة لبرامج الحج البري أو أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للبرامج الحج الاقتصادي وبرامج 5 نجوم أو أسعار برامج التحسين. 

