7 سيارات إطفاء و6 لوادر تشارك في السيطرة على حريق مصنع كتان بالغربية

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إلى موقع الحريق الذي اندلع، اليوم، بمصنع كتان على مساحة تُقدر بنحو فدان ونصف بقرية كفر ششتا التابعة للوحدة المحلية لشبراملس بمركز ومدينة زفتى.

جاء ذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق ميدانيًا والذي نشب على مصرف القرية بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وأكد محافظ الغربية أنه فور تلقي البلاغ بمركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، حيث تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتحرك الفوري إلى موقع الحادث مع رفع درجة الاستعداد بمستشفى زفتى العام.

كما تم فصل التيار الكهربائي وكافة المرافق عن المصنع كإجراء احترازي وتنفيذ أعمال فصل الكتان المحترق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأوضح محافظ الغربية انه تمت السيطرة على الحريق بالكامل وأن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد 7 سيارات إطفاء مدعومة بـ 3 سيارات مياه من فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى إلى جانب سيارتي إسعاف و6 لوادر للمساعدة في فصل الكتان وتسهيل أعمال السيطرة مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي ساهم في التعامل السريع مع الموقف.

وثمّن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع الحريق وما قدمته شركة مياه الشرب ومركز ومدينة زفتى من دعم عاجل بتوفير سيارات المياه والمعدات اللازمة معربًا عن تقديره لأهالي قرية كفر ششتا الذين أظهروا وعيًا وتكاتفًا من خلال دعمهم لجهود الدولة ومساندة فرق الإطفاء على الأرض.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة مشددًا على أن المحافظة تعمل بمنظومة متكاملة للتعامل الفوري مع أي طارئ حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت.

