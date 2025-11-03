اندلاع حريق في شونة كتان بالغربية، والحماية المدنية تكثف جهودها لإخماده

نشب حريق هائل داخل إحدى شون الكتان بمدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شونة كتان بدائرة مركز زفتى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجار التعامل مع النيران لمحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل مسئولو مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف ميدانيا وجاري الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي لإخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الموقف.

