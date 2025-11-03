الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

سياح، فيتو
أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إكرام السياح الذين يزورون مصر واجب شرعي وأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس حقيقة الإيمان وجوهر الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها النبي ﷺ.

وقال تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إننا نقول بكل ترحاب: "أهلًا وسهلًا بكل ضيوفنا الكرام من شتى البلاد في بلد الأمن والأمان"، موضحًا أن حسن استقبال السياح وإكرامهم صورة من صور التخلق بأخلاق الإسلام.

وأضاف أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”، موضحًا أن الحديث عام يشمل كل ضيف، مسلمًا كان أو غير مسلم، ومن داخل البلد أو من خارجها، فالإكرام في الإسلام لا يقتصر على فئة دون أخرى.

وأشار إلى أن إكرام السياح وإظهار الوجه الحضاري لمصر يعكس قيمها الإنسانية والدينية، كما أنه يُعد رسالة دعوية راقية تُعبّر عن سماحة الإسلام وجمال أخلاق المصريين، موضحا: “كما نحب أن نُكرم إذا كنا غرباء عن أوطاننا، يجب أن نكرم من وفد إلينا، فإكرام السائح صورة من صور الإيمان الحق”.

