أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إكرام السياح الذين يزورون مصر واجب شرعي وأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس حقيقة الإيمان وجوهر الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها النبي ﷺ.

وقال تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إننا نقول بكل ترحاب: "أهلًا وسهلًا بكل ضيوفنا الكرام من شتى البلاد في بلد الأمن والأمان"، موضحًا أن حسن استقبال السياح وإكرامهم صورة من صور التخلق بأخلاق الإسلام.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”، موضحًا أن الحديث عام يشمل كل ضيف، مسلمًا كان أو غير مسلم، ومن داخل البلد أو من خارجها، فالإكرام في الإسلام لا يقتصر على فئة دون أخرى.

وأشار إلى أن إكرام السياح وإظهار الوجه الحضاري لمصر يعكس قيمها الإنسانية والدينية، كما أنه يُعد رسالة دعوية راقية تُعبّر عن سماحة الإسلام وجمال أخلاق المصريين، موضحا: “كما نحب أن نُكرم إذا كنا غرباء عن أوطاننا، يجب أن نكرم من وفد إلينا، فإكرام السائح صورة من صور الإيمان الحق”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.