تقرير أممي: مجاعة تضرب الفاشر وكادوقلي و20 منطقة مهددة في دارفور وكردفان

أعلن تقرير صادر عن شبكة نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، اليوم، أن مجاعة فعلية رُصدت في مدينتي الفاشر بولاية شمال دارفور وكادوقلي بولاية جنوب كردفان، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار القتال وانهيار الخدمات الأساسية.

وأكد التقرير أن الأوضاع في المنطقتين وصلت إلى "المرحلة الخامسة" من التصنيف، وهي مرحلة المجاعة الكاملة، مشيرًا إلى أن آلاف المدنيين يواجهون خطر الموت جوعًا إذا لم تصل المساعدات الإنسانية العاجلة خلال الأسابيع المقبلة.

20 منطقة سودانية مهددة بالمجاعة

وأوضح التقرير أن نحو 20 منطقة أخرى في ولايتي دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة خلال الفترة المقبلة، بسبب تعطل سلاسل الإمداد الغذائي ونزوح السكان وتعذر وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المتضررة بفعل القتال المستمر.

وأشار إلى أن النزاعات المسلحة والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء أدت إلى تفاقم الأزمة، مع فقدان الأسر مصادر دخلها الأساسية واعتمادها شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وحذّرت المنظمات الدولية من أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في تاريخه الحديث، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل وزيادة الضغط لفتح ممرات إنسانية آمنة.

وأكدت الأمم المتحدة أن الوصول إلى الفاشر وكادوقلي بات أولوية قصوى، مشيرة إلى أن استمرار القتال في المناطق المحيطة يعيق عمليات الإغاثة ويهدد حياة ملايين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.