الجيش السوداني يؤمن مدينة الأبيض بعد تهديدات مليشيا الدعم السريع

أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش السوداني تمكن من تأمين مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك عقب ورود معلومات عن نية مليشيا الدعم السريع شن هجوم واسع على المدينة خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن القوات المسلحة السودانية نشرت تعزيزات كبيرة داخل المدينة وفي محيطها، بما في ذلك وحدات من المشاة والمدفعية، إضافة إلى دعم جوي لتأمين الطرق المؤدية إلى الأبيض من الاتجاهات الشرقية والجنوبية والغربية، تحسبًا لأي تحركات معادية.

إجراءات مشددة لحماية المدنيين

وأشار مسؤول عسكري إلى أن القيادة العامة أصدرت تعليمات صارمة بحماية المدنيين والمنشآت الحيوية داخل الأبيض، وعلى رأسها المستشفيات، ومحطات المياه والكهرباء، والمقار الحكومية، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق غرب ووسط السودان.

كما تم فرض نقاط تفتيش جديدة وتعزيز الدوريات الليلية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية داخل المدينة ومنع أي تسلل أو تحركات مشبوهة.

تحذيرات من توسع رقعة القتال

وحذّر مراقبون من أن الأبيض تمثل نقطة استراتيجية هامة على الطريق الرابط بين دارفور والعاصمة الخرطوم، وأن أي تصعيد عسكري فيها قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع نحو ولايات الوسط، ما ينذر بتدهور جديد في الوضع الإنساني والأمني.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من ميلشيا الدعم السريع وجود خطة فورية لاقتحام المدينة، مؤكدة أن القوات تركز حاليًا على "إعادة الانتشار" في مناطق أخرى.

الأبيض بين الترقب والهدوء الحذر

في الوقت نفسه، أفاد شهود عيان أن الوضع في الأبيض يشهد هدوءًا نسبيًا بعد تعزيزات الجيش، مع استمرار القلق بين السكان من احتمال اندلاع اشتباكات مفاجئة.

وتسعى السلطات المحلية بالتعاون مع القوات المسلحة إلى طمأنة المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية رغم الظروف الأمنية المعقدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.