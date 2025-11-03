أول تعليق من حماس على إقرار لجنة الأمن القومي الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين: إن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة.

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، بأن لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

عزل المدعية العسكرية العامة في إسرائيل

في سياق متصل، كان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عزل المدعية العسكرية العامة "يفعات تومر يروشالمي" من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس: إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان، مضيفا أن كل من ساهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكَم.

تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن رئيس الأركان إيال زامير أبعد المدعية العسكرية العامة عن منصبها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيقات في أعقاب الاشتباه بضلوع النيابة العسكرية بتسريب الفيديو.

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

تعذيب وحشي لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كاشف الكذب "البوليجراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة هآرتس، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة، وإنه يُتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان

والصيف الماضي، نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.

