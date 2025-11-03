الأمم المتحدة: 81% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الحرب

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، أن نحو 81% من المباني في قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة منذ اندلاع الحرب، وذلك استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNOSAT).



وأشار إلى أن حجم الدمار "غير مسبوق في تاريخ القطاع"، ويشمل مناطق سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنى تحتية مدنية أساسية.



بيانات أممية صادمة بشأن غزة

أوضح التقرير الأممي أن الدمار شمل أكثر من 220 ألف مبنى بين تدمير كلي وجزئي، فيما تعاني مئات آلاف الأسر من فقدان المأوى والخدمات الأساسية.



وأكدت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية المتواصلة تعيق جهود الإغاثة وإعادة تقييم الأضرار الميدانية، محذّرة من أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل متسارع.



تحذيرات من كارثة إنسانية

نائب المتحدث باسم الأمين العام دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق، مؤكدًا أن "غزة لم تعد صالحة للعيش من الناحية الإنسانية".



وأضاف أن استمرار الدمار "سيجعل عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى سنوات طويلة وموارد ضخمة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل لتجنب انهيار كامل للبنية الحياتية في القطاع".



