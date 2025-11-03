إيطاليا تفوز على قطر 0/1 في كأس العالم للناشئين

حقق منتخب إيطاليا فوزا مهما على نظيره القطري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

سجل صامويل إناسيو هدف منتخب إيطاليا في شباك قطر.

تعادل سلبي بين السنغال وكرواتيا

وانتهت قبل قليل مباراة السنغال أمام كرواتيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

اليابان تضرب أسود الأطلسي بثنائية

فيما انتهت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الياباني، بفوز الأخير بهدفين نظيفين، ليحصد أبناء الساموراي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

