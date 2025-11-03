زيلينسكي: فريق أمريكي يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لبحث صفقة المسيرات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقًا أمريكيا سيزور كييف الأسبوع المقبل لإجراء محادثات متقدمة حول صفقة لتزويد أوكرانيا بمسيرات قتالية واستطلاعية، في إطار الدعم العسكري المتواصل من واشنطن.

وأوضح زيلينسكي أن الزيارة تأتي "ضمن الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية ومواكبة التطورات الميدانية على الجبهات الشرقية والجنوبية".



تعزيز التعاون التكنولوجي العسكري

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المباحثات ستركز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك للمسيرات، ما يمنح أوكرانيا قدرة أكبر على إنتاج معداتها الدفاعية محليًا.

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا أوثق في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار، وهو ما يمثل عاملًا حاسمًا في توازن القوى على أرض المعركة".



موقف واشنطن

مصادر في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الوفد يضم خبراء في الأنظمة الجوية غير المأهولة ومسؤولين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بهدف بحث التفاصيل التقنية واللوجستية للصفقة المقترحة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يزداد فيه القلق الأمريكي من تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات الإيرانية الصنع، ما يدفع واشنطن إلى تسريع دعمها الدفاعي لكييف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.