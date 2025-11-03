الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شاب في حادث مروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

اصابة شخص في حادث
اصابة شخص في حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

شهد طريق  القاهرة–الإسكندرية الزراعي نطاق القليوبية، حادث سير نتج عن محاولة أحد المواطنين عبور الطريق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة.

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

حبس 9 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في القليوبية

إصابة شخص  في حادث  بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي 

وتبين من الفحص المبدئي أن المصاب يُدعى أيمن السيد صادق، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بمحافظة القليوبية، وأُصيب باشتباه كسر في الساق اليمنى، نتيجة اصطدامه بإحدى السيارات أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاة.

وعلى الفور، انتقلت قوات المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور المواطنين الالتزام بعبور الطرق من الأماكن المخصصة للمشاة حفاظًا على سلامتهم، كما تشدد على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الاسكندرية الزراعي القاهرة الإسكندرية الطريق الزراعي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي طريق القاهرة الاسكندرية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

ياسر إبراهيم: الأهلي ينافس فقط على البطولات وفي انتظار دعم الجماهير بالإمارات

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان تمتد لـ 9 أشهر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إصلاح ذات البين عبادة تفوق الصلاة والصيام والصدقة

بعد أزمة ظهور بلوجر بدون حجابها، الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بالدليل من القرآن

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية