إصابة شاب في حادث مروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

شهد طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي نطاق القليوبية، حادث سير نتج عن محاولة أحد المواطنين عبور الطريق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة.

إصابة شخص في حادث بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

وتبين من الفحص المبدئي أن المصاب يُدعى أيمن السيد صادق، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بمحافظة القليوبية، وأُصيب باشتباه كسر في الساق اليمنى، نتيجة اصطدامه بإحدى السيارات أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاة.

وعلى الفور، انتقلت قوات المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور المواطنين الالتزام بعبور الطرق من الأماكن المخصصة للمشاة حفاظًا على سلامتهم، كما تشدد على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.



