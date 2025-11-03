التحفظ على 2 طن منظفات سائلة مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت مديرية التموين بالقليوبية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التجارية والمخابز.

تموين القليوبية تضبط 2 طن منظفات سائلة مجهولة المصدر بالخانكة

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين الخانكة حملة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بمدينة العبور، للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة بالقليوبية عن ضبط سوبر ماركت لحيازة منظفات سائلة داخل براميل بدون بيانات أو مصدر معلوم، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.



تم التحفظ على 10 براميل منظفات سائلة، سعة كل برميل 200 لتر، بإجمالي كمية 2 طن من المنظفات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط سوبر ماركت آخر لحيازته سجائر بدون فواتير، وقيامه ببيعها بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على 547 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وحررت الحملة كذلك 3 محاضر جنح ضد مخابز إفرنجية وسياحية لعدم إعلانها عن الأسعار والأوزان.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية تواصل حملاتها اليومية المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار العمل على مدار الساعة لتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.