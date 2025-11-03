الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 2 طن منظفات سائلة مجهولة المصدر بالقليوبية

تموين القليوبية تضبط
تموين القليوبية تضبط منظفات مجهولة المصدر، فيتو

واصلت مديرية التموين بالقليوبية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التجارية والمخابز.

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن الجدد لمناقشة آليات العمل

 

تموين القليوبية تضبط 2 طن منظفات سائلة مجهولة المصدر بالخانكة

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين الخانكة حملة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بمدينة العبور، للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة بالقليوبية عن ضبط سوبر ماركت لحيازة منظفات سائلة داخل براميل بدون بيانات أو مصدر معلوم، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.


تم التحفظ على 10 براميل منظفات سائلة، سعة كل برميل 200 لتر، بإجمالي كمية 2 طن من المنظفات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط سوبر ماركت آخر لحيازته سجائر بدون فواتير، وقيامه ببيعها بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على 547 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وحررت الحملة كذلك 3 محاضر جنح ضد مخابز إفرنجية وسياحية لعدم إعلانها عن الأسعار والأوزان.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية تواصل حملاتها اليومية المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار العمل على مدار الساعة لتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق أيمن عطية محافظ القليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية