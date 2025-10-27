رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

الفاشر، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين: إن تقدير القيادة في مدينة الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والمرافق الحيوية، في خطوة تهدف لحماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية.

البرهان يؤكد على مواجهة ميلشيا الدعم السريع

وأضاف البرهان أن القوات المسلحة السودانية ستحاسب جميع المجرمين من ميلشيا الدعم السريع، الذين يستهدفون الشعب السوداني، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تقوم بقتل المدنيين أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار رئيس مجلس السيادة، إلى أن القوات المسلحة السودانية قادرة على هزيمة من يقتلون السودانيين، مؤكّدًا أن الجيش مستمر في عمليات تأمين المدن وحماية المواطنين بالتوازي مع جهود وقف العنف والتوصل إلى حلول سياسية.

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع فى دارفور

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور ومناطق أخرى، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وتدمير واسع للمنازل والمرافق العامة، وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية خطيرة.

