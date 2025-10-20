وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بمناسبة تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، باحتلال المنتخب المركز الثالث في جدول ميداليات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي اختُتمت مساء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري، في أول تنظيم للبطولة بالقارة الإفريقية، وسط إشادات عالمية من جميع الوفود المشاركة بالتنظيم المتميز والمستوى الفني الرفيع.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بما حققته مصر من نجاحات تنظيمية وفنية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لهذه البطولة العالمية لأول مرة في إفريقيا يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تحويل المدن الجديدة إلى مراكز رياضية عالمية، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين المصريين، وما قدموه من عزيمة وإصرار لتحقيق ميداليات ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما وجه الوزير التحية إلى اللجنة البارالمبية المصرية واللجان التنظيمية وجميع المشاركين في إنجاح الحدث، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في دعم الأبطال البارالمبيين وتوفير كل سبل النجاح لهم استعدادًا للمشاركات المقبلة وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات الكبار للفردي والفرق برصيد 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، خلف كل من الصين التي جاءت في المركز الأول، ونيجيريا صاحبة المركز الثاني، كما حقق منتخب الناشئين 13 ميدالية متنوعة ليصبح رصيد مصر في البطولة 20 ميدالية.

