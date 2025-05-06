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رياضة

12 ميدالية، حصاد منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم للشباب

رحمة أحمد لاعبة منتخب
رحمة أحمد لاعبة منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، اختتم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت في بيرو بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته 12 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي:

السيد علي - ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع

عبد الرحمن حسين - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع

أحمد جمال - فضية في الخطف وفضية في الكلين والنتر وذهبية في المجموع.

محمود حسني - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

رحمة أحمد - ذهبية الخطف

عبد الرحمن حسين يهاجم اتحاد رفع الأثقال

 شن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

وأكمل اللاعب أنه لم يحصل على المكافآت الخاصة بمشاركته في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأنه يقوم بشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية من أمواله الخاصة.

وحصد عبد الرحمن حسين 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، في الخطف والكلين والمجموع.

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