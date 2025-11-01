بقيادة مصرية، منتخب أوزبكستان لرفع الأثقال يتألق في دورة الألعاب الآسيوية

احتل منتخب أوزبكستان لرفع الأثقال بقيادة المصري خالد قرني، المركز الثاني في الترتيب العام خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقامة بالبحرين.

ويتولى المدرب المصري خالد قرني مهمة المستشار الرياضي والمدير الفني لاتحاد أوزبكستان لرفع الأثقال.

حصاد منتخب أوزبكستان

وحصد منتخب أوزبكستان 13 ميدالية متنوعة خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، بواقع 7 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ليحتل المركز الثاني خلف منتخب الصين صاحب الصدارة.

ونجح “قرني” في تحقيق طفرة فنية لمنتخب أوزبكستان خلال الفترة التي تواجد بها، وأصبح يمتلك الاتحاد الأوزباكي مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين القادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية والقارية.

إنجاز في بطولة العالم

ومؤخرا، أنهى منتخب أوزبكستان مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، التي أقيمت مؤخرا في النرويج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد منتخب أوزبكستان 5 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين.

وشارك منتخب أوزبكستان بقائمة تضم لاعبين فقط وهم، أكبر جوراييف ورسلان نوري الدينوف، في منافسات وزن 110 كجم.

