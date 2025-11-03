الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كم سجلت أسعار الفضة اليوم الإثنين محليا؟

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

أسعار الفضة في مصر، واصلت أسعار الفضة استقرارها محليا خلال حركة تداولات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 مساء اليوم حوالي 82.06 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 75.98 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 65.71 جنيها. 

الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2557.37 جنيها.

 

الفضة 
الفضة، فيتو 

الطلب المحلي على الفضة

 يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي 

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، في عام 2025، تشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفضة عيار 999 الفضة عيار 800 الفضة على المستوى العالمى الفضة الفضة فى مصر الفضة عيار 925

مواد متعلقة

حسام هيبة: إنتاج ضخم للألواح الشمسية في مصر بنسبة مكون محلي 90%

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات

سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الإثنين

بداية هادئة في تعاملات الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

خبير اقتصادي يكشف تأثير 2.4 مليار دولار على مستقبل مصر المالي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب بالصاغة.. الفضة تسجل تلك المستويات.. برنامج تعاون مشترك بين مصر وسويسرا لتعزيز جهود الحد من الفقر

تعرف على سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه فى 5 بنوك رئيسية

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية