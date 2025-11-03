لربات البيوت، ممنوع تناول الملوخية البايتة لهذا السبب

الملوخية من الخضروات الخضراء الشهيرة التى تقدم فى مصر بطريقة مميزة وفريدة على مستوى العالم ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

والملوخية من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها باستمرار خاصة أن قيمتها الغذائية عالية.

وعادة تحرص ربات البيوت على عمل الطبخ. على يومين بمعنى أنه عند تحضير الملوخية يتم تناولها، ثم وضع الباقى فى الثلاجة وتناوله فى اليوم التالى دون الوعى بمدى صحة أو ضرر ذلك.

ممنوع تناول الملوخية البايتة

ويقول الدكتور ثابت شكرى أخصائي التغذية العلاجية: ممنوع تماما تناول الملوخية البايتة لأنها تحتوى على نسبة عالية من السموم والبكتيريا عند بقائها فترة طويلة وحفظها فى الثلاجة.

شروط تناول الملوخية

وأضاف شكرى أن الملوخية بعد طهيها يجب تناولها مباشرة، كما يجب عقب انخفاض حرارتها نضعها فى الثلاجة، وعند التقديم خلال اليوم يتم تسخينها فقط وعدم غليانها لأن كثرة غليانها ووضعها فى الثلاجة أكثر من يوم تفقد قيمتها الغذائية، وتتكاثر البكتيريا بها لتصبح نسبة السمية بها عالية، لذا يجب الامتناع عن هذه العادة وعدم تناول الملوخية البايتة.

الملوخية، فيتو

فوائد الملوخية

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي الملوخية على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وتساهم في الوقاية من الإمساك وتخفف من مشاكل القولون، كما أن أليافها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يفيد في إنقاص الوزن.

تقوية جهاز المناعة، وتحتوي الملوخية على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض والعدوى، كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مفيدة لصحة القلب، والألياف الموجودة فيها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وغنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوي النظر وتحافظ على صحة العين، حيث تحتوي الملوخية على فيتامين A والبيتا كاروتين، وهما ضروريان لصحة العين والوقاية من جفافها ومشاكل الإبصار.

مصدر جيد للحديد، والملوخية غنية بالحديد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) ويزيد من إنتاج كريات الدم الحمراء، وينصح بتناولها مع عصير الليمون لزيادة امتصاص الحديد بفضل فيتامين C.

مفيدة للبشرة والشعر، واحتواؤها على فيتامين E وفيتامين A يجعلها مفيدة لصحة البشرة، حيث تحافظ على نضارتها وتقلل من ظهور التجاعيد، كما تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل غناها بالمعادن والفيتامينات المغذية.

تهدئ الأعصاب وتساعد على النوم، حيث تحتوي الملوخية على مركبات طبيعية تعمل كمهدئ للأعصاب وتساعد على الاسترخاء، لذلك كانت توصف قديمًا كطعام مريح بعد التعب أو القلق.

مفيدة للأطفال والحوامل، لأنها غنية بالكالسيوم والحديد والفيتامينات الضرورية لنمو الجسم، كما تساعد على تحسين إنتاج الحليب عند المرضعات بفضل محتواها الغذائي العالي.

