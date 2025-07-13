طريقة عمل الملوخية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الملوخية، الملوخية من الخضروات الورقية الشهيرة التى تقدم فى مصر بطريقة واحدة ولها شعبية كبيرة فى الوطن العربى.

وطريقة عمل الملوخية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الملوخية.

مكونات عمل الملوخية:-

½ كيلو ملوخية مفرومة (طازجة أو مجمدة)

5 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

1 لتر شوربة (دجاج أو لحم أو أرنب)

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الملوخية:-

في قدر على النار، ضعي الشوربة حتى تغلي.

أضيفي رشة ملح وفلفل حسب الذوق.

عند الغليان، أضيفي الملوخية المفرومة تدريجيا مع التقليب المستمر على نار متوسطة.

مهم جدا لا تتركي الملوخية تغلي لفترة طويلة حتى لا تفقد قوامها.

وفي مقلاة صغيرة، سخني السمن أو الزبدة.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الكسبرة الجافة وقلبي جيدا حتى تظهر رائحتها.

اسكبي الطشة فورا فوق الملوخية ثم اطفئي النار.

قلبي الملوخية بهدوء بعد الطشة.

تقدم الملوخية ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو عيش بلدي.

طريقة عمل الملوخية

فوائد الملوخية

وللملوخية قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الملوخية للصحة:-

حيث تعد الملوخية غنية بفيتامين"C"، الذي يساعد بفاعلية على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من الشيخوخة.

كما أنها تحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تدمير الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد.

تعتبر الملوخية من الخضراوات الغنية بفيتامين"أ"، والبيتا كاروتين، لذلك فهى تساعد على تقوية النظر والحفاظ على صحة وسلامة الإبصار، كما تساعد في الوقاية من الالتهابات والأمراض، كما أن الملوخية تعد غنية بالحديد والكالسيوم المفيد في الوقاية من هشاشة العظام والتخلص من الأنيميا.

احتواء الملوخية على العديد من الألياف العالية يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية، كما نجد أن المادة المخاطية الموجودة في ورق الملوخية تساهم بفاعلية على تليين المعدة وتهدئة أغشية المعدة والأمعاء، كما أن احتواء الملوخية على نسبة مرتفعة من الألياف، يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإمساك والحفاظ على صحة القولون.

وتعتبر من الخضراوات الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا، كما أنها عالية المحتوى من البوتاسيوم للحماية من ارتفاع ضغط الدم بشرط طهيها بالقليل من الملح، وهي من المصادر النباتية للكالسيوم.

عناصر غذائية موجودة في الملوخية

وعن الحقائق التغذوية فى طبق ملوخية متوسط (١٨٠) جراما تشمل:

السعرات الحرارية = ١٦٤ سعر حراري

الكربوهيدرات = ١٠,٢ جرام

البروتين = ٦,٣ جرام

الدهون = ١٠,٨ جرام

الحديد = ٢,٥ ملجم

الكالسيوم = ٣٦٠ ملجم

البوتاسيوم = ٤٥٠ ملجم

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