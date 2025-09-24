مديرية الشباب بالبحيرة تنفذ الدورة التدريبية لبرنامج "طور وغير" (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة التدريب ومشروعات الشباب بالمديرية الدورة التدريبية لبرنامج "طوَّر وغيَّر" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت وأمس الثلاثاء بمركز دمنهور للتنمية الشبابية.

دورات تدريبية لبرنامج طور وغير بمديرية الشباب بالبحيرة، فيتو

وأكد الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع الشباب بمراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع الشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (التكنولوجي- التحول الرقمى - الذكاء الاصطناعى - الامن السيبرانى - أمن الشبكات).

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار، مدير المديرية، وإشراف أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب، وإبراهيم صبري، مدير إدارة التدريب والمشروعات.

ويذكر أن المديرية تواصل تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي وبناء قدرات الشباب.

