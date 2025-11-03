وزير الإسكان يُسلم عقود وحدات بمبادرة "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير الوحدات المدعومة، وذلك سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

وقدَّم وزير الإسكان التهنئة لمستلمي الوحدات، مشيرًا إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية لدفع الأعمال بالوحدات المخصصة للمواطنين، لنصل اليوم لتسليم عقود تلك الوحدات للحاجزين، وسيتم تسليم باقي الوحدات للحاجزين تباعًا.

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير هذا المشروع القومي الضخم الذي يتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ونقدم من خلاله مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن كافة الخدمات المختلفة سواء صحية أوتعليمية أو اجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أن اليوم نرى حجم المشروع في مدينة حدائق أكتوبر في تزايد بجانب مشروعاتنا المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى المدن الجديدة، تلبية لاحتياجات كافة فئات الشعب المصري، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة اتاحة مواقع جديدة في المدن التي تحظى بإقبال لتوفير الاحتياجات لكافة المواطنين.

وبدورها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات محدودي الدخل 1.038620 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 764 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 238 ألف وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 36.5 ألف وحدة، بينما تشمل وحدات متوسطي الدخل 32 ألف وحدة سكنية منها 22 ألف وحدة تم تخصيصها للمواطنين.



وقالت إن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية بالإسكان الأخضر لتصبح أكثر استدامة وشمولًا، بإجمالي 59.550 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، مستعرضة موقف المستفيدين من المبادرة الرئاسية ( سكن لكل المصريين)، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 671 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل عقاري 101 مليار جنيه من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، بجانب 10.3 مليار جنيه دعم نقدي، موضحة موقف الإعلان الأخير (سكن لكل المصريين 7)، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط بالإعلان 170 ألف متقدم، و113 ألف عدد الوحدات المطروحة بكافة الكراسات بالإعلان.

ومن جانبه، قدم المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، التهنئة للمواطنين الذين تم تسليمهم العقود اليوم مشيرًا إلى مدينة حدائق أكتوبر تُعد مدينة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي غرب محافظة الجيزة بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يجعلها من أهم مناطق التوسع العمراني المتكامل في غرب القاهرة، وتضم المدينة عددًا من المناطق الحيوية والمتكاملة، تشمل: الإسكان الاجتماعي والمتوسط - مناطق خدمات ومراكز تجارية - مناطق سياحية وترفيهية الوحدات منخفضي الدخل ١٤٦٦٦٤ وحدة و٥٢٥٦ لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وخلال الفعالية، تفقد المهندس شريف الشربيني، والحضور، نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات للوحدات السكنية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.