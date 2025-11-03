خطوات استلام شقق سكن مصر

الإثنين 03 نوفمبر 2025
أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “سكن مصر” بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثالثة، وذلك اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 2025/11/04.
 

وحدد خطوات استلام الشقق والمستندات والأوراق المطلوبة:

أولًا: التوجه إلى بنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.
1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.
2. التوقيع على العقد.
4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).
5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.


ثانيا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لتسلم الوحدة.


1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.
2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.
4. مع قيام المواطن بسداد:
• سداد عداد المياه كارت 4100 جنيه.
•سداد رسوم توصيل عداد كهرباء ١٦٤ جنيهًا.
• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنية ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).
• سداد رسوم الغاز ٣٢٠٠ جنية ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).
• سداد رسوم صيانة للعام الاول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.
5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.


ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والتسلم والتوقيع على محضر الاستلام.
رابعًا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.
لتسلم محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء)
في حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للتسلم وتوصيل المرافق متضمنا رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع أو الشراء أو التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجي.

