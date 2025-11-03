عبد السند يمامة يكشف قيمة تبرعات مرشحي نواب الوفد في القائمة الوطنية

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن الاتفاق بشأن المساهمات المالية مع أعضاء الحزب المدرجين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب سيتم عقب إعلان نتائج الانتخابات وليس قبلها.

انتخابات مجلس النواب المقبلة

وأوضح “يمامة” أن قيمة المبالغ التي سيتم الاتفاق عليها مع النواب الفائزين في القائمة ستكون مماثلة تقريبًا لما تم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنها لن تقل عن المبالغ التي تم التبرع بها سابقًا من أعضاء الحزب الذين فازوا بعضوية مجلس الشيوخ.

وأضاف رئيس حزب الوفد، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحزب سيعلن عن المبالغ المالية التي تم سدادها عقب ظهور نتيجة انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الإجراءات ستكون مماثلة لما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار "يمامة" إلى أنه تقدم بعدد من الأسماء لضمها إلى القائمة الوطنية، وقد تم اختيار بعضهم بالفعل ضمن الأسماء التي أُعلن عنها رسميًا، موضحا أنه في تعيينات مجلس الشيوخ أيضا رشح عددا من الكوادر الوفدية، وتم اختيار بعضهم بعد الفحصين الأمني والسياسي.

وتابع إنه غير راض عن نسبة تمثيل حزب الوفد في القائمة الوطنية لمجلسي الشيوخ والنواب، موضحا أن الأمر قد انتهى بعد إعلان الاختيارات النهائية.

وحول إمكانية ترشحه لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات الداخلية المقبلة، أكد "يمامة" أنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيعلن موقفه في الوقت المناسب.

