مشادة انتهت بطعنة بسلاح أبيض، تجديد حبس المتهم بقتل بائع متجول في العجوزة

ج​​​​دد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل بائع متجول في العجوزة بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية نتيجة خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت مع البائع المتجول، نتيجة خلاف، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، الذين أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مقتل بائع متجول في العجوزة



البداية كانت بتلقي العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل شخص في العجوزة، وكشفت تحرياته أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، لخلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم عقب هروبه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق التي أصدرت قرارا بتشريح جثة المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.