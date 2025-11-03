الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل عامل بالنزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل عامل مما أسفر عن إصابته بجروح وطعنات بسبب خلافات بينهما، لمحكمة الجنايات.

وتبين من التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بإصابات قطعية بوتر اليد اليمنى تسبب في عجز بها نسبته 5 % ويحتاج فترة علاج أكثر من 21 يوما.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب به إصابات وجروح قطعية وإصابات طعنية بأنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين آخر الذي استعان بصديقين له، تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجروح وطعنات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

