تجديد حبس عاطل أصاب عاملا بعاهة مستديمة فى النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل بتهمة طعن عامل مما أسفر عن إصابته بجروح وطعنات بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بإصابات قطعية بوتر اليد اليمنى تسبب في عجز بها نسبته 5 % ويحتاج فترة علاج أكثر من 21 يوما.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب به إصابات وجروح قطعية وإصابات طعنية بأنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين آخر الذي استعان بصديقين له، تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجروح وطعنات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

