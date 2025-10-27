المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل صديقه بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه بمنطقة السلام.

ووجهت النيابة العامة الي المتهم تهم الشروع في قتل المجني عليه وحيازة سلاح أبيض مطواه بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات، وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ تبين أن صديق المجني عليه وراء إرتكاب الواقعة لخلافات بينهما وحاول قتله.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين أنه عاطل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

