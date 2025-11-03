تنسيقية شباب الأحزاب تناقش برامج مرشحيها في انتخابات النواب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، بعنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، لمناقشة وعرض ملامح البرامج الانتخابية لمرشحي التنسيقية في انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر».

ويهدف الصالون إلى مناقشة البرامج الانتخابية لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين يمثلون الكتلة المؤثرة في المشهد البرلماني، وتسليط الضوء على أبرز القضايا في أجندتهم التشريعية.

يدير الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، ود. أكمل نجاتي عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع غرب الدلتا "مستقل"، ود. هايدي المغازي عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب العدل، ود. فاطمة عادل عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب "العدل".

