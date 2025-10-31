الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سفير تركيا بالقاهرة: المتحف الكبير هدية مصر للتراث الإنساني

قال السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، إنه يتطلع إلى الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن تركيا ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذا الحدث الثقافي العالمي.

وأعرب السفير شن عن ثقته في أن افتتاح المتحف سيُسهم في زيادة تدفقات السياحة إلى مصر، بما في ذلك من تركيا، مشيرًا إلى أن المتحف يجب أن يُعتبر هدية من مصر إلى التراث الإنساني لما يحتويه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأضاف السفير أن العلاقات المصرية التركية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة تحت القيادة المشتركة للرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين توسع ليشمل مجالات التجارة والسياحة والثقافة والفنون.

وأوضح شن أن التقارب السريع بين أنقرة والقاهرة يتجلى أيضًا في الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أن الرئيس أردوغان زار مصر ثلاث مرات خلال العام والنصف الماضيين، وهو معدل غير مسبوق من حيث وتيرة الزيارات بين البلدين.

واختتم السفير التركي تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، موضحًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور القاهرة في هذه المناسبة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

