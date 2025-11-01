السبت 01 نوفمبر 2025
دبلوماسيون من 20 دولة يطالبون الأمم المتحدة بوقف عدوان كييف على المناطق الروسية

علما روسيا وأوكرانيا
علما روسيا وأوكرانيا

اعتمد ممثلون عن 20 دولة بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عريضة موجهة إلى المجتمع الدولي تدعو إلى وقف "العدوان المسلح" من قبل كييف ضد المدنيين في المناطق الروسية.

وتشمل المناطق التي أدرجت ضمن العريضة دونباس ونوفوروسيا، وتم اعتمادها خلال أعمال المنتدى الثالث للدبلوماسيين الشباب "ميركوري-2025" الذي استضافته مدينة ماريوبول.

وأفادت ممثلة وزارة الخارجية الروسية في دونيتسك، ناتاليا ميخايلوفا، لوكالة "تاس" الروسية بأن المشاركين في نموذج محاكاة الأمم المتحدة المنعقد على هامش المنتدى صوتوا بالإجماع لصالح العريضة، مؤكدة أن الوفود الغربية المشاركة عبرت عن رغبتها في إنهاء النزاع الأوكراني ووقف الدعم العسكري والمالي لنظام كييف.

 

وأوضحت ميخايلوفا أن العريضة ستنشر عبر منصات ممثلة لوزارة الخارجية الروسية في دونيتسك ومركز الدبلوماسية الشبابية "ليغاتوس"، مشيرة إلى أن المشاركين اعتبروا أنفسهم "سفراء سلام" سينقلون "رغبة روسيا في علاقات ودية وحوار بناء" إلى بلدانهم.

ويشارك في المنتدى نحو 300 شاب من المتخصصين في العلاقات الدولية من روسيا وخارجها، بهدف تعزيز التواصل بين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات.

