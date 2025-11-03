أشهرها ريا وسكينة، أعمال فنية استلهمت أحداثها من وقائع حقيقية قبل “ورد وشوكولاتة”

تشهد الدراما المصرية في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على الأعمال المستوحاة من أحداث ووقائع حقيقية اهتم بها الجمهور، حيث يسعى صناع الدراما إلى تقديم معالجات فنية تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والنفسية وراء الجرائم والقصص التي أثارت الرأي العام.

أحدث هذه الأعمال مسلسل ورد وشوكولاتة الذي انطلق مؤخرًا عبر منصة يانجو بلاي، والذي تدور أحداثه في عشر حلقات تمزج بين الإثارة والتشويق والمواقف الحياتية المستوحاة من قصة حقيقية، حيث تدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة، وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحام يدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها، ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وبطولة محمد فراج، زينة، مريم الخشت، عمرو مهدي، مها ناصر، ومن إخراج محمد العدل، ولقد ربط الجمهور بين أحداث المسلسل وقصة مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي، والذي قام بإخفاء جثمانها لفترة طويلة قبل أن يتم اكتشاف الواقعة لاحقًا.

أعمال أخرى استلهمت أحداثها من جرائم ووقائع حقيقية

قبل هذا العمل، برزت عدة أعمال فنية تناولت قصصا حقيقية أثارت الجدل، من أبرزها مسلسل سفاح الجيزة الذي استوحى أحداثه من قصة القاتل المتسلسل قذافي فراج عبد العاطي، الذي أقدم على قتل أربعة أشخاص بينهم زوجته ودفن جثثهم داخل مقابر أعدها بنفسه.

المسلسل يتكون من ثماني حلقات، وينتمي إلى نوعية الإثارة والغموض، من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد، ومن إخراج هادي الباجوري، وإشراف محمد صلاح العزب على الكتابة وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

كما يعد فيلم السفاح من أبرز الأعمال التي استلهمت وقائع حقيقية وبالتحديد من قصة سفاح المهندسين الذي ارتكب جرائم عدة وأثار الرأي العام، والفيلم من إخراج سعد هنداوي وتأليف خالد عكاشة وسيناريو خالد الصاوي، وبطولة هاني سلامة ونيكول سابا وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي.

ولا يمكن إغفال قصة ريا وسكينة المجرمتين اللتين قامتا بترويع النساء بالإسكندرية في أوائل القرن الماضي والتي ألهمت صناع الدراما والفن لعقود طويلة، وتحولت تلك القصة إلى مسرحيات وأفلام ومسلسلات منذ عرض أول عمل فني عنها في فبراير 1922 بعد شهور قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بحق هاتين المجرمتين.

ومن أبرز الأعمال أيضًا التي قدمت أحداثًا حقيقية مسلسل “ساعته وتاريخه” الذي قدمه الفائزون في برنامج كاستينج الذي أطلقه المخرج عمرو سلامة لاكتشاف المواهب الجديدة، وتناول العمل عددا من القصص الواقعية التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والجريمة، وتم عرضها في قالب فني مشوق، وهو عمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.