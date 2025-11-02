مواعيد عرض مسلسل ورد وشوكولاتة على يانجو بلاي

حقق مسلسل ورد وشوكولاتة حضورا لافتا منذ انطلاق عرضه مؤخرا، بعد أن نجح في جذب أنظار المشاهدين بقصته المختلفة والمستوحاة من قصة حقيقية، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذي جعل العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ورد وشوكولاتة

وتُعرض حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة حصريًا على تطبيق يانجو بلاي، ويتم طرح حلقتان جديدتان من المسلسل كل يوم خميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وينتمي مسلسل ورد وشوكولاتة إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث إنه يتكون من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مشوق.

تفاصيل شخصية زينة في مسلسل ورد وشوكولاتة

تقدم زينة خلال مسلسل "ورد وشوكولاتة" شخصية إعلامية ناجحة وصاحبة طموح كبير، تعيش حياة تبدو مثالية ومستقرة، إلى أن تتخذ قرارًا جريئا يقلب موازين حياتها تمامًا، بعدما تهرب من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تقودها إلى مواجهات مليئة بالتقلبات في رحلة تجمع بين الدراما المشوقة والمشاعر المتناقضة.

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلًا واسعًا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

