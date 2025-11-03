جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلًا لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية كان خطأ

صرح جورج كلوني خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا في برنامج "صنداي مورنينج"، على قناة سي بي إس، بأنه لا يندم على كتابة مقال في صحيفة نيويورك تايمز، مُصرًا على انسحاب الرئيس السابق جو بايدن من الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤. ومع ذلك، بالنظر إلى الماضي، يرى أن اختيار كامالا هاريس بديلًا لبايدن كمرشحة ديمقراطية كان "خطأً".

جورج كلوني والانتخابات الرئاسية

وأجاب كلوني، عندما سُئل عما إذا كان سيكتب مقاله في صحيفة نيويورك تايمز مرة أخرى، لو أتيحت له الفرصة،: "نعم.. كانت لدينا فرصة، أردتُ، كما ذكرتُ في المقال، أن تُجرى انتخابات تمهيدية.. لنختبر هذا الأمر بسرعة ونُطلقه.. أعتقد أن خطأ كامالا هو أنها اضطرت للترشح ضد سجلها.. من الصعب جدًا القيام بذلك إذا كان الهدف من الترشح هو القول: "أنا لست ذلك الشخص".. من الصعب القيام بذلك، ولذلك كُلّفت بمهمة صعبة للغاية.. أعتقد أنه كان خطأً، بصراحة تامة.. لكننا في وضعنا الحالي.. يقولون: كنا سنخسر المزيد من مقاعد مجلس النواب… لذا لا أعرف. إن عدم القيام بذلك يعني القول: "لن أقول الحقيقة".

ورد كلوني علي تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب مقالته، لشبكة CNN جيك تابر، بأنه شعر بأن من "واجبه المدني" لفت الانتباه إلى ما اعتبره قضية ملحة.

وقال كلوني: "هذه هي القاعدة، عليك أن تتخذ موقفك إن كنت تؤمن به..اتخذ موقفًا، دافع عنه، ثم تحمّل العواقب.. هذه هي القواعد، لذا عندما ينتقدني الناس - انتقدوني لموقفي ضد الحرب قبل عشرين عامًا، ووقفوا في احتجاجات ضد أفلامي، ووضعوني على قائمة الممنوعين من السفر - عليّ أن أتقبل ذلك، فهذا منصف.. أنا موافق على ذلك، لا أمانع النقد لموقفي.. أدافع عن حقهم في انتقادي بقدر ما أدافع عن حقي في انتقادهم".

جورج كلوني ينتقل إلى فرنسا لتربية أطفاله بعيدا عن هوليوود

كشف النجم العالمي جورج كلوني، أنه انتقل مع عائلته، للعيش داخل مزرعة في دولة فرنسا، لرغبته في تربيه أطفاله بعيدا عن هوليوود.

وقال جورج كلوني، في تصريحات صحفية، لموقع فاريتي،:"شعرتُ أنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة في الحياة داخل لوس أنجلوس..الأطفال ليسوا على أجهزة الآيباد، أليس كذلك؟ إنهم يتناولون العشاء مع الكبار ويضطرون إلى تناول أطباقهم.. لديهم حياة أفضل بكثير.. كنتُ قلقًا بشأن تربية أطفالنا في لوس أنجلوس، في ظل ثقافة هوليوود شعرتُ أنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة في الحياة.. فرنسا - لا تُبالي بالشهرة، لا أريدهم أن يتجولوا قلقين من المصورين.. لا أريد أن تُقارنهم مقارنتهم بأطفال مشاهير آخرين".

