جورج كلوني ينتقل إلى فرنسا لتربية أطفاله بعيدا عن هوليوود

كشف النجم العالمي جورج كلوني، أنه انتقل مع عائلته، للعيش داخل مزرعة في دولة فرنسا، لرغبته في تربيه أطفاله بعيدا عن هوليوود.

وقال جورج كلوني، في تصريحات صحفية، لموقع فاريتي،:"شعرتُ أنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة في الحياة داخل لوس أنجلوس..الأطفال ليسوا على أجهزة الآيباد، أليس كذلك؟ إنهم يتناولون العشاء مع الكبار ويضطرون إلى تناول أطباقهم.. لديهم حياة أفضل بكثير.. كنتُ قلقًا بشأن تربية أطفالنا في لوس أنجلوس، في ظل ثقافة هوليوود شعرتُ أنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة في الحياة.. فرنسا - لا تُبالي بالشهرة، لا أريدهم أن يتجولوا قلقين من المصورين.. لا أريد أن تُقارنهم مقارنتهم بأطفال مشاهير آخرين".

تفاصيل فيلم Jay Kelly

وعرض مؤخر فيلم Jay Kelly، للنجم جورج كلوني، ضمن فاعليات الدورة ٨٢ لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

ويلعب كلوني في فيلم Jay Kelly، دور نجم سينمائي مُسنّ يواجه حسابات شخصية ومهنية، فينطلق في رحلة عبر أوروبا - مسافرًا بالطائرات والقطارات والسيارات - برفقة مدير أعماله القديم (ساندلر)، حيث يتأملان خيارات حياتهما وعلاقاتهما وإرثهما.

وكتب باومباخ الفيلم مع مورتيمر، في أول تجربة لها في كتابة السيناريو،،يُعرض فيلم Jay Kelly، في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو واحد من ثلاثة أفلام تُقدمها نتفليكس في مسابقة المهرجان السينمائي هذا العام، إلى جانب فيلمي "بيت الديناميت" لكاثرين بيغلو و"فرانكشتاين" لغييرمو ديل تورو.

