الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 81 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة على غزة

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

ذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الشهداء منذ حرب الإبادة على غزة، ارتفع إلى 81 شهيدا ممن تم توثيق هوياتهم، في حين لا يزال عشرات المعتقلين مجهولي المصير؛ بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري.


استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي


ويأتي ذلك بعدما أكد مكتب إعلام الأسرى استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة، من قرية بئر الباشا في مدينة جنين، خلال اعتقاله في سجون الاحتلال، وهو والد الأسير المحرر شادي غوادرة.

وتتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك كل القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي تحظر تعذيب الأسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسرى الفلسطينيين غزة سجون الاحتلال

مواد متعلقة

القسام تطالب بتوفير المعدات لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads