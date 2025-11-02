استشهاد 81 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة على غزة

ذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الشهداء منذ حرب الإبادة على غزة، ارتفع إلى 81 شهيدا ممن تم توثيق هوياتهم، في حين لا يزال عشرات المعتقلين مجهولي المصير؛ بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري.



استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي



ويأتي ذلك بعدما أكد مكتب إعلام الأسرى استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة، من قرية بئر الباشا في مدينة جنين، خلال اعتقاله في سجون الاحتلال، وهو والد الأسير المحرر شادي غوادرة.

وتتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك كل القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي تحظر تعذيب الأسرى.

