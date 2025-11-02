زاهي حواس يكشف عن 5 مكاسب كبرى لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وصف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، المتحف المصري الكبير بأنه ليس مجرد متحف، بل مؤسسة ثقافية وحضارية متكاملة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي متحف في العالم يضاهيه من حيث الحجم، أو نوعية الآثار المعروضة، أو تقنيات العرض المتطورة.

وقال حواس: "المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، ويضم نحو 5000 قطعة من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، بطريقة لم يشهدها العالم من قبل".

عرض مدهش وتكنولوجيا غير مسبوقة

وأوضح زاهي حواس، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” أن التميز في المتحف لا يكمن فقط في حجم المقتنيات، بل في طريقة العرض التي تُبرز عظمة الآثار، متابعًا: "ده محصلش قبل كده.. لأول مرة تُعرض آثارنا بهذه الصورة المبهرة، باستخدام أحدث تقنيات العرض المتحفي والإضاءة ثلاثية الأبعاد، حتى يشعر الزائر أنه يعيش بين الملوك القدماء".

وأشار إلى أن الزوار الذين شاهدوا آثار توت عنخ آمون من قبل، "سيرونها اليوم وكأنهم يكتشفونها لأول مرة"، لأن العرض الجديد يجعل كل قطعة تتحدث بلغتها الخاصة.

وعند سؤاله عن العنوان الأنسب لافتتاح المتحف، أجاب زاهي حواس بحماس:"والله العنوان المناسب هو مصر فوق قمة العالم كله، مصر الحديثة فوق في السما وهي بتصون آثار مصر القديمة".

معامل ترميم ومتاحف متخصصة

وأكد حواس أن المتحف يضم معامل ترميم هي الأحدث في الشرق الأوسط، إضافة إلى متاحف جانبية متخصصة مثل متحف مراكب الشمس ومتحف الأطفال، فضلًا عن استقبال التمثال العظيم للملك رمسيس الثاني و"الدرج العظيم" الذي يعرض تماثيل الملوك الفراعنة في مشهد مهيب.

خمسة مكاسب كبرى لمصر

وكشف عالم المصريات عن خمسة مكتسبات كبرى تحققها مصر من وراء هذا الصرح العالمي إثبات قدرة مصر على صون آثارها وتقديمها للعالم في أبهى صورة، جذب سياحي غير مسبوق يرفع مكانة مصر عالميًا، تسليط الضوء الإعلامي الدولي على مصر كوجهة للثقافة والأمان، انتعاش اقتصادي ضخم بفضل العوائد السياحية، "هيجيب لنا ملايين ملايين الدولارات لأول مرة، تعزيز الوعي الأثري والحضاري لدى المصريين، خاصة الأجيال الجديدة.

رسالة أمان وثقافة للعالم

وختم حواس حديثه قائلًا إن حضور أكثر من 40 شخصية عالمية حفل افتتاح المتحف يحمل رسالة واضحة بأن "مصر بلد الأمان والسلام"، مشددًا على أن المتحف ليس فقط مقصدًا أثريًا، بل مؤسسة تعليمية وثقافية وسياحية متكاملة تضم أكبر مكتبة في علم المصريات على مستوى العالم.

