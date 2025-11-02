الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مدين عن افتتاح المتحف المصري الكبير: "بلد الفن والحضارة والتاريخ"

مدين
مدين

شارك الملحن والمطرب مدين، جمهوره حالة الفخر والانتماء التي يعيشها مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، والذي يُجسّد عراقة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

ونشر مدين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، منشورا عبر فيه عن حبه لمصر، قال فيه: "مصر دي بلد عظيمة قوي، بلد الفن والحضارة والتاريخ، بلد تستاهل يتقال عليها أم الدنيا، أنا فخور بكل الإنجازات المشرفة، وفخور إني مصري.. تاريخي مالي الدنيا".

 

كما شارك ڤيديو للأهرامات وللمتحف المصري الكبير، وعلّق عليه قائلًا: "المشهد ده والعظمة دي والتاريخ ده عالم جوّه العالم.. مش هنشوفه غير في مصر".

من جانب آخر، قال الملحن مدين: إن تسريب أغنيتين جديدتين بصوت الفنان محمد فؤاد من ألحانه يمثل ضربة قاسية للحقوق الفنية والمادية لصنّاع الموسيقى، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عبر الإنترنت جاء بجودة ضعيفة لا تعبّر عن المستوى الحقيقي للأعمال.

وأوضح مدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الأغنيتين كانتا جزءًا من ألبوم ضخم الإنتاج يضم مجموعة من أبرز صنّاع الموسيقى في مصر، لافتًا إلى أن التسريب أفقد الأغاني بريقها المنتظر قبل الطرح الرسمي.

الجريدة الرسمية